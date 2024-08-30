全國衛星導航定位基準站一張網建成

中評社北京8月30日電／據科技日報報導，29日，2024年測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳周主場活動在重慶市舉行。會上舉行了全國衛星導航定位基準站一張網建成發布儀式，這標誌著我國已構建起全國統一的測繪基準服務平台，進一步提升了我國實時測繪基準服務能力。



衛星導航定位基準站是國家現代測繪基準體系基礎設施，在維護國家統一的坐標框架的同時，能夠向公眾提供實時亞米級的導航定位服務，並向專業用戶提供厘米級乃至毫米級的定位服務。



“目前，我國已建成由全國3300餘座基準站組成的一張網。”國家基礎地理信息中心主任陳常鬆介紹，通過整合全國自然資源系統的衛星導航定位基準站資源，初步構建了一張網服務平台，實現了全國基準站資源統一站點管理、匯集存儲、質量分析、共享交換，可提供全國用戶統一註冊、無縫漫游與協同服務。



目前，全國衛星導航定位基準站一張網服務已開通試運行，為各類測繪活動提供全國統一的測繪基準服務，在推動北斗規模化應用的同時，助力數字經濟建設，為資源調查、智能交通、無人駕駛、精準農業、大眾生活、社會治理等提供高精度、快速、實時的導航定位服務支撐。



自然資源部國土測繪司司長周星表示，下一步，我們將建立新一代國家測繪基準體系，擴大一張網數據共享範圍，提升服務精度和規模化服務能力，並鼓勵支持基於一張網的社會化位置服務。