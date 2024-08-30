地球存在雙極電場首次證實

中評社北京8月30日電／據科技日報報導，據最新一期《自然》雜誌報導，借助美國國家航空航天局“耐力”號火箭任務數據，一個國際科學家團隊首次成功測量了整個地球的電場，該電場被認為與地球重力和磁場一樣重要。



這種電場被稱為雙極電場。科學家早在60多年前就提出假設，認為它驅動著地球大氣層從地球南北極逃逸。“耐力”號任務數據證實了雙極電場的存在，並量化了其強度，揭示了它在驅動大氣逃逸和更廣泛地塑造地球電離層（上層大氣層）方面的作用。



瞭解地球大氣層的複雜運動和演變不僅為科學家提供了地球歷史線索，還能讓他們洞察其他行星奧秘，並判斷哪些行星可能適合生命存在。



自20世紀60年代末期以來，飛越地球兩極的航天器就探測到了一股從大氣層流向太空的粒子流。理論家將其稱為極風，並認為大氣層中的外流現象可能是強烈的、未經過濾的陽光使大氣中的一些粒子逃逸到太空中，就像水從鍋中蒸發成蒸汽一樣。



氫離子是極地風中最豐富的粒子類型，受到的向外力比重力強10.6倍。令人費解的是，觀測到的極風中的許多粒子都是冷的，沒有任何被加熱的跡象，但它們卻以超音速移動。科學家懷疑，有某種力量將這些粒子從大氣層中“拉”出來，一個尚未被發現的電場可能在其中發揮作用。