工程機械行業升級步伐快

中評社北京8月30日電／據經濟日報報導，工程機械是裝備工業的重要組成部分。“今年上半年，工程機械行業積極應對諸多因素影響和國際市場環境變化，攻堅克難，奮發有為，行業運行總體平穩，高質量發展扎實推進，高端化、智能化、綠色化發展成果豐碩。”中國工程機械工業協會會長蘇子孟在近日召開的中國（北京）國際工程機械、建材機械及礦山機械展覽會新聞發布會上表示。



目前，工程機械在國內外市場產銷情況如何？行業呈現哪些新特點？下半年，工程機械行業發展前景如何？記者就此進行了調研採訪。



全球化布局產業



中國工程機械協會數據顯示，上半年納入協會統計的12大類主要產品國內外累計銷售96.9萬台，同比增長4.58%；其中，國內累計銷售59.7萬台，同比增長0.31%；出口累計銷售37.2萬台，同比增長12.3%。



蘇子孟說，隨著宏觀調控政策加快實施，與基礎設施建設密切相關的挖掘機、裝載機等呈現觸底回升態勢，挖掘機國內市場銷量自5月份起連續每月實現正增長，觸底回升態勢明顯。



值得關注的是，工程機械出口額在較高基數基礎上繼續呈現平穩增長。自2020年開始，我國工程機械每年出口額保持大幅增長。據海關數據，今年1月至7月我國工程機械進出口貿易額為317.46億美元，同比增長3.63%。其中進口金額15.27億美元，同比下降1.39%；出口金額302.19億美元，同比增長3.89%。



從產品出口走向產業全球化布局。目前，海外市場整體需求呈現放緩趨勢，但細分市場仍然需求旺盛。國內工程機械企業致力於拓展海外業務，保持業績、盈利雙增長。這些企業立足海外長遠發展，已從單一的產品出口逐步走向產業全球化布局。



“我們的全球化正在以產品出口為主轉變為產業出口。希望通過全球化資源配置，加速企業國際化水平，更好地滿足全球客戶個性化需要，建立可持續的全球經營能力。”三一重工股份有限公司董事長向文波說。

