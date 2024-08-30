規模增長、結構優化　科創債發行量質雙升

中評社北京8月30日電／據經濟日報報導，交易所科技創新公司債是債券市場服務科技創新和新質生產力的重要抓手。今年以來，在政策支持等因素影響下，科創債市場快速擴容，發行規模和數量顯著增長、發行期限明顯拉長、發行結構有所優化，在支持科技創新、助力產業轉型升級等方面發揮了積極作用。



節奏加快



Wind數據顯示，截至8月27日，年內科創債發行數量近300只，規模達3600億元，同比增長均超110%。



中信證券首席經濟學家明明認為，監管部門不斷出台優化支持舉措，設立發行備案綠色通道，縮短審批時間、提高發行效率等，為科技創新企業通過債市融資提供了便利。



成本優勢也是科創債市場活躍的重要原因。在低利率環境下，科創債平均票面利率持續下行，發行成本整體壓降，尤其是中長期科創債融資具備價格優勢。



從行業分類來看，年內科創債發行規模靠前的主要集中在建築、電力及化工等傳統產業；從募集資金用途來看，主要投向先進製造、電子信息、新材料、新能源等科創屬性較強的項目，既為傳統產業轉型升級提供助力，也推動新興產業發展。



從發行期限來看，科創債發行期限明顯拉長，中長期債券占比有所提升。5年期及以上的科創債占比逾60%，出現多只期限為10年期及以上的科創債。



萬聯證券分析師劉馨陽表示，科創債發行期限拉長，能更好滿足科技創新型公司重要科研項目的中長期資金需求，有利於壓降企業整體融資成本，均衡償本付息負擔。

