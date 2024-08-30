機器“人”走入家庭，還有多遠？

中評社北京8月30日電／據新華社報導，顛鍋炒菜、跑步翻越、收叠衣物、彈琴泡茶……在北京剛剛落幕的2024年世界機器人大會上，各種人形機器人同現場觀眾展開互動，許多人不禁發出一句“感覺來到下一個世紀”的感嘆。



人形機器人——這種有著“身體”的人工智能（AI）是不少科幻電影中的主角，距離走進家庭，進入日常生活還有多遠呢？



應用場景日益擴大



如果說機器人產業是人們普遍認知中的“未來產業”，那麼人形機器人更是新技術、新材料、高端製造等多項技術的“集合體”。



打個比方：“身體”，機器人本體的硬件模塊，包括四肢和相關功能組件；“小腦”，運動控制系統，向上承接大腦給出的任務指令，向下控制本體整機的運動；“大腦”，也就是AI大模型，負責推理、規劃、決策、環境感知和交流。



記者瞭解到，本次大會就有近30款人形機器人整機亮相，創歷屆之最，在現實世界中也解鎖了更多應用場景。



比如在家居生活中，樂聚機器人的台輪式人形機器人可適應多種室內環境，包括模擬未來的家庭場景，“解放雙手”有了更多可能性。



在商業零售場景中，北京銀河通用機器人有限公司一款GALBOT G1通用人形機器人可以在聽到語音指令後，從貨架上揀選商品，並精準遞交到顧客手上。



目前，國內已有廠商將人形機器人產品投入線下場景，部分實現小規模量產。“計劃今年將GALBOT G1投入到無人藥店、商超等商業化場景中，幫助人類‘幹活’成為現實。”銀河通用工作人員告訴記者。

