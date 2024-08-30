甘肅緊盯醫藥領域集中整治　靶向監督惠民生

中評社北京8月30日電／據中國紀檢監察報報導，“現在看病很方便，我們在縣裡做的化驗單去省醫院也認可，節約了時間，節省了費用，減輕了負擔……”日前，在甘肅省人民醫院，前來就診的張先生向省紀委監委調研組幹部說。



習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，懲治“蠅貪蟻腐”，讓群眾有更多獲得感。三次全會工作報告要求，堅持向基層延伸，堅決懲治群眾身邊腐敗問題。甘肅省紀委監委認真貫徹落實中央紀委三次全會精神，深入開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，把醫藥領域突出問題作為省級4個重點整治項目之一，緊盯群眾感受最直接、反映最強烈的問題，推動不斷改善就醫環境，提高醫療服務水平，提升人民群眾看病就醫獲得感。



甘肅省委高度重視群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，省委第四輪巡視將群眾身邊不正之風和腐敗問題作為重點，對5個市州及所轄36個縣區，以及與民生直接相關的省衛健委、省醫保局、省藥監局、省人民醫院、省中醫院等8個省直單位，開展為期3個月的常規巡視。省紀委監委認真貫徹落實中央紀委國家監委關於集中整治工作的部署要求，聚焦重點領域，緊盯關鍵崗位、重要環節，集中力量深挖徹查群眾身邊“蠅貪蟻腐”。省紀委監委建立領導班子成員包市聯縣工作機制，主要負責同志帶頭包抓體量最大的蘭州市，每名班子成員包抓1個市州，並直接聯繫1個重點縣。同時，制定包聯工作任務和措施“兩張清單”，推動包聯地區集中整治抓實見效。



召開專題會商會、印發重要工作提示函、開展專項督導、通報工作進展……甘肅省紀委監委持續督促相關主管監管部門各司其職、各盡其責，認真落實自查自糾、集中整治各項任務，對工作滯後的單位及時約談提醒。



為持續傳導壓力，省紀委監委兩次向衛健、醫保等省級行業主管部門主要負責同志發送重要工作提示函，要求進一步強化責任落實、明確整治重點、堅持開門整治、狠抓糾風治亂、嚴肅查處問責、加強溝通協調，確保把民生實事辦好、好事辦實。著眼於提升群眾就醫體驗，力爭“少跑路”“少花錢”“看好病”，推動解決群眾反映強烈的“一次看病多次掛號”問題，5月底，在省人民醫院、省婦幼保健院等6家省級醫院試點“一次掛號管三天”就診模式，減輕群眾重復掛號、重復排隊負擔。試點工作開展以來，已為患者免除掛號費7萬餘元。



甘肅省紀委監委舉一反三，督促開展同類問題集中整改。系統梳理信訪反映、監督檢查、民生熱線等情況，加強與衛健部門溝通對接，推進檢查檢驗結果互認，全省二級以上醫療機構有95.6%開展了100項檢查檢驗結果互認，為患者節約5000餘萬元；針對群眾出入院辦理排隊長、多部門審核、跑上跑下、問東問西等急難愁盼問題，推進91.9%的三級醫院實現出入院床旁結算，結算時間大幅縮短，持續提升群眾看病就醫獲得感。



強化案件查辦是開展好集中整治的關鍵，甘肅省各級紀檢監察機關堅持“辦案是最有力的監督”理念，緊盯“關鍵少數”和關鍵崗位人員，重點查處以權謀私、利益輸送、關聯交易等違紀違法問題，嚴肅查處了河西學院附屬張掖人民醫院腐敗窩案等一批重點案件。

