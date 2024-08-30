巴西華僑華人：為下一個黃金50年貢獻力量

8月18日，西北民族大學藝術團為巴西聖保羅民眾獻上精彩的文藝演出，慶祝中巴兩國建交50周年。圖為藝術團成員表演舞蹈。（圖源：保羅·洛佩斯攝 新華社發） 中評社北京8月30日電／據人民日報海外版報導，當地時間8月15日，巴西迎來第七個“中國移民日”。今年恰逢中國與巴西建交50周年，巴西華僑華人在當地開展多種文化活動，歡慶僑胞節日，祝福兩國關係更加美好的未來。



文化：精彩碰撞 深度交流



當地時間8月18日晚間，由巴西華人協會與當地多家華僑華人社團聯合舉辦的慶祝巴西和中國建交50周年暨巴西“中國移民日”文藝晚會在巴西聖保羅安年比會展中心舉行。



鼓舞《歡欣鼓舞》拉開晚會序幕，激昂的鼓點與動感的舞姿點燃全場；少兒壯族舞蹈《走在山水間》用輕盈的步伐和優美的動作展現了中國少數民族文化的獨特魅力；現代舞《檐雨聲聲》運用芭蕾融合民族元素；古箏琵琶合奏《青花瓷》等以悠揚的旋律和精彩的演繹將觀眾帶入了中國傳統文化的美麗意境……文藝晚會豐富多彩的節目展現了中巴文化的精彩碰撞和深度融合。這裡，既有熱情奔放的桑巴舞、爵士舞，也有中國古典舞和民族舞。“文化中國·水立方杯”中文歌曲大賽總決賽銅獎得主、巴西姑娘瑪麗亞從坎皮納斯趕來以歌會友，8位巴拉那州伊瓜蘇城華裔女孩也專程前來進行“古箏快閃”。



巴西華人協會會長葉周永介紹，晚會籌備了近2個月，從活動策劃到環節設置，都由各僑社團結協作，各展所長。“現場不僅有節目表演，還設置了文化、美食攤位和中醫按摩體驗活動，希望兩國觀眾能夠在現場收穫全方位的中華文化感受。”他說。



文藝晚會當天，安年比會展中心座無虛席，文化廣場和美食集市人頭攢動。3位巴西中醫學院的“洋中醫”為民眾施展醫術，聖保羅州立大學孔子學院手工坊迎來體驗剪紙的小觀眾，僑界書畫名家李忠信和唐韵中巴文化藝術學校的書法新秀一同展現筆墨神韵。



“此次文藝晚會，我們華星藝術團貢獻了7個節目，共有55個成員參加了表演。當天，我們在會展中心從下午4點一直忙到晚上10點。”巴西聖保羅華星藝術團團長李青霞的聲音有點沙啞，這是最近幾個月一直忙碌的結果，這種忙碌還在繼續，“今年感覺一直在演出。我剛把一隊團員送上車，他們要去里約參加演出。”

