深入一線　江蘇省紀委監委緊盯基層權力運行

近日，該縣紀檢監察幹部在耿圩鎮多肉生產基地瞭解情況。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京8月30日電／據中國紀檢監察報報導，江蘇省沭陽縣紀委監委緊盯基層小微權力運行、惠民惠農政策落實等重點，組織紀檢監察幹部深入一線，摸排相關問題線索。