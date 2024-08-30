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深入一線 江蘇省紀委監委緊盯基層權力運行
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2024-08-30 13:07:06
近日，該縣紀檢監察幹部在耿圩鎮多肉生產基地瞭解情況。（圖源：中國紀檢監察報）
中評社北京8月30日電／據中國紀檢監察報報導，江蘇省沭陽縣紀委監委緊盯基層小微權力運行、惠民惠農政策落實等重點，組織紀檢監察幹部深入一線，摸排相關問題線索。
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