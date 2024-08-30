嚴查政策性農業保險領域腐敗和作風問題

中評社北京8月30日電／據中國紀檢監察報報導，“李某未種植黃桃，為何卻有黃桃保險理賠款？”不久前，江蘇省連雲港市贛榆區紀委監委在核查某村黨支部書記李某相關問題線索時發現，其黃桃保險理賠情況與種植情況不符。循線深挖，最終查實李某虛報黃桃種植面積騙取理賠款問題。



政策性農業保險在穩定農民種植收益、分散農業生產經營風險等方面有著十分重要的作用，事關群眾切身利益。各地紀檢監察機關立足職能職責，緊盯投保、理賠、發放等關鍵環節，深挖徹查政策性農業保險領域腐敗和作風問題，堵塞制度漏洞，推動惠農政策落地落實。



贛榆區紀委監委利用大數據篩查比對全區近3年來黃桃投保數據，發現涉嫌虛增、虛報數據245條。截至目前，已立案查處黨員幹部13人，涉及理賠金額40.1萬元。



“有的村幹部把自己或親屬偽裝成黃桃種植戶、虛構種植面積購買保險，有的利用職務便利虛開證明增加面積騙取理賠。”該區紀委監委黨風政風監督室有關負責同志說，對此，區紀委監委進行類案分析，研判黃桃政策性保險背後的風險點和監督空白點，推動有關部門加強監管。此外，還聚焦20餘個財政農業保險項目，以區級財政補貼險種為重點，著力推進整治政策性農業保險中的腐敗和作風問題。



近期，河南省滎陽市紀委監委聯合市財政局、市農業農村局等單位成立聯合監督檢查組，對種植類、養殖類及特色農產品政策性農業保險理賠情況開展監督檢查。



聯合監督檢查組緊盯政策性農業保險審核撥付、理賠周期等環節，通過查閱涉農保險理賠材料、調取衛星圖斑、實地走訪農戶、電話回訪等方式，監督檢查是否存在虛假索賠行為、是否存在村幹部虛報套取理賠款、職能部門是否存在審核履職不到位或吃拿卡要等問題，推動15個鄉鎮（街道）、3家保險公司及相關職能部門完善投保人及保險標的詳細信息、明確保險標的物權屬、為群眾普及線上理賠流程，解決群眾關切問題13個。



政策性農業保險相關工作點多面廣、比較繁雜，必須有較強的責任心和扎實的工作作風才能做好。各地紀檢監察機關強化精準施治，推動職能部門積極擔當作為，防止惠農利農政策縮水走樣。

