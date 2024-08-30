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美中央司令部稱摧毀胡塞武裝一套導彈系統
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2024-08-30 12:07:02
資料圖（圖源：海外網）
中評社北京8月30日電／據央視新聞報導，美國中央司令部當地時間8月29日稱，過去24小時，中央司令部部隊在也門胡塞武裝控制區摧毀一套導彈系統和一架無人機。
也門胡塞武裝對此暫無回應。
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