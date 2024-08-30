中辦印發中國共產黨不合格黨員組織處置辦法

中評社北京8月30日電／據新華社報導，近日，中共中央辦公廳印發了《中國共產黨不合格黨員組織處置辦法》（以下簡稱《辦法》），並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。



《辦法》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨章和《中國共產黨黨員教育管理工作條例》為依據，堅持黨員標準、嚴格教育管理監督，堅持客觀公正、慎重穩妥、依規依紀，是一部專門就不合格黨員組織處置作出規定的黨內法規。《辦法》的制定和實施，對於貫徹全面從嚴治黨戰略方針，建設信念堅定、政治可靠、結構合理、素質優良、紀律嚴明、作用突出的黨員隊伍，不斷增強黨的生機和活力，具有重要意義。



《辦法》共27條，主要包括4方面內容：一是對組織處置的總體要求、概念和方式、原則等作了規定；二是規定了限期改正、勸其退黨和除名的適用情形，細化處置程序及後續事項；三是對可以不予處置的情形、合併處置等應把握的政策要求作出規定；四是規定了組織處置的工作責任、工作紀律等。



各級黨委（黨組）要把不合格黨員組織處置作為黨員隊伍建設一項基礎性工作來抓，不折不扣貫徹執行《辦法》。要加強學習培訓，通過專題學習、交流研討等方式，使各級黨組織、廣大黨員準確領會《辦法》精神，全面掌握《辦法》內容，嚴格執行《辦法》規定。要堅持嚴的標準和實的措施，立足教育、轉化提高，及時、嚴肅開展不合格黨員組織處置工作。要把握政策要求，嚴格履行程序，全面準確查核問題，客觀公正作出處置決定。要搞好制度銜接，處理好組織處置同黨紀處分的關係。要加強督促指導，確保《辦法》各項規定落到實處。