進一步深化生態文明體制改革

中評社北京8月30日電／據人民日報報導，黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》），對新時代新征程深化生態文明體制改革作出重大部署，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對生態文明建設的高度重視和戰略謀劃，彰顯了生態文明制度體系在中國特色社會主義制度和國家治理體系中的重要地位。我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平生態文明思想為指導，準確把握新時代新征程深化生態文明體制改革的重大意義和目標任務，堅決抓好貫徹落實，全面推進美麗中國建設，加快推進人與自然和諧共生的現代化。



新時代生態文明體制改革取得顯著成效



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把生態文明建設作為關係中華民族永續發展的根本大計，統籌加強生態文明頂層設計和制度體系建設，開展一系列開創性工作、推進一系列變革性實踐、取得一系列突破性進展、形成一系列標誌性成果，生態文明領域國家治理體系和治理能力現代化水平明顯提升。



生態文明制度體系實現系統性重塑。堅持全方位布局、系統化構建、多層次推進，用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境。生態文明載入黨章和憲法，制定修訂環境保護法及30餘部生態環境法律法規，黨中央、國務院印發實施《關於加快推進生態文明建設的意見》、《生態文明體制改革總體方案》及幾十項具體改革方案，逐步建立起自然資源資產產權制度、國土空間開發保護制度、空間規劃體系、資源總量管理和全面節約制度、資源有償使用和生態補償制度、環境治理體系、環境治理和生態保護市場體系、生態文明績效評價考核和責任追究制度等基礎制度，中國特色社會主義生態環境保護法律體系和生態文明“四梁八柱”性質的制度體系基本形成。



生態文明建設責任得到全面壓緊壓實。牢牢牽住責任制這個“牛鼻子”，建立實施生態文明建設目標評價考核、污染防治攻堅戰成效考核、領導幹部自然資源資產離任審計、河湖長制、林長制、生態環境損害責任終身追究、生態環境損害賠償等制度，嚴格落實生態環境保護“黨政同責”、“一崗雙責”和“管發展必須管環保、管生產必須管環保、管行業必須管環保”要求，黨委領導、政府主導、企業主體、社會組織和公眾共同參與的責任體系更加嚴密健全，全黨全國推進生態文明建設的自覺性主動性不斷增強。特別是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的中央生態環境保護督察制度，成為夯實生態文明建設政治責任的重大制度創新和改革舉措。

