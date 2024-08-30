推進依法行政　強化行政執法監督機制建設

中評社北京8月30日電／據新華社報導，黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，對深入推進依法行政、健全公正執法司法體制機製作出重要部署，明確了當前和今後一個時期的改革任務。



新時代司法行政領域改革取得哪些成效？如何確保執法司法各環節全過程在有效制約監督下運行？新華社記者採訪了司法部黨組成員、副部長胡衛列。



全面提升依法行政水平



問：新時代司法行政領域取得了哪些改革成就？



答：黨的十八大以來，司法部堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入踐行習近平法治思想，立足“一個統抓、五大職能”，堅持在法治下推進改革，在改革中完善法治。



一是統籌協調全面依法治國工作。根據黨中央深化黨和國家機構改革精神和要求，統籌考慮中央全面依法治國委員會辦公室與司法部職能配置和機構設置，對內設機構和職能進行整體性重構，實現立法、執法、司法、守法、普法等環節職責一體、全面貫通。



二是著力提升立法工作質效。緊緊圍繞黨和國家工作大局統籌謀劃行政立法工作，推進重點領域、新興領域、涉外領域立法，積極探索“小快靈”立法。2023年司法部共審查完成51件立法項目，其中國務院審議（審批）通過34件，同比分別增長96.2%和386%。



三是全面提升依法行政水平。推動出台重大行政決策程序暫行條例，健全政府依法決策制度機制。強化行政執法協調監督，加快推進省市縣鄉四級全覆蓋的行政執法協調監督工作體系建設。積極推動行政復議體制改革方案落地見效，行政復議化解行政爭議主渠道作用持續顯現。



四是大力提高公共法律服務能力。加強公共法律服務體系建設統籌協調。持續推進公證體制機制改革，健全統一司法鑒定管理體制。持續完善律師執業管理制度，強化律師執業權利保障。

