深化國資國企改革　為中國式現代化提供支撐

中評社北京8月30日電／據新華社報導，黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對深化國資國企改革進行了系統部署。



如何把握國資國企改革的正確方向？怎樣落實好“推進國有經濟布局優化和結構調整”“健全國有企業推進原始創新制度安排”等關鍵任務？記者採訪了國務院國資委黨委書記、主任張玉卓。



牢牢把握深化國資國企改革的原則要求



問：《決定》圍繞深化國資國企改革提出新要求、作出新部署，國務院國資委如何貫徹落實？



答：《決定》把深化國資國企改革納入全面深化改革的戰略全局，進行了系統部署，明確了我們在新征程上深化改革的方位、前行的節奏和工作的重點。國務院國資委將指導推動國資國企全力以赴抓改革、凝心聚力謀發展，為中國式現代化提供有力支撐。重點將從五個方面來把握。



一是牢牢把握深化國資國企改革的總體目標，持續推動國有資本和國有企業做強做優做大。要堅持和落實“兩個毫不動搖”，依靠改革破除制約企業高質量發展的體制機制障礙，不斷夯實中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎。



二是牢牢把握深化國資國企改革的根本要求，增強核心功能和提升核心競爭力。增強核心功能，就是要通過改革提高戰略支撐能力、民生保障能力、價值創造能力，在承擔好經濟責任的同時更好承擔政治責任、社會責任；提升核心競爭力，就是要更好適應市場競爭要求，在科技、效率、人才、品牌等關鍵要素上持續發力，塑造企業獨特優勢。我們將聚焦提升“五個價值”（增加值、功能價值、經濟增加值、戰略性新興產業收入和增加值占比、品牌價值），統籌推進功能結構性改革和體制機制性改革，持續塑造國有企業的功能優勢、競爭優勢。



三是牢牢把握深化國資國企改革的鮮明導向，加快形成同新質生產力更相適應的生產關係。我們要把握新一輪科技革命和產業變革大勢，適應人民群眾新期待和市場需求新變化，加快企業組織形態、經營機制、管理體系的變革，促進各類先進生產要素向發展新質生產力集聚，不斷提升全要素生產率，塑造新優勢新動能。

