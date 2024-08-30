公安部：把打擊矛頭始終對准重大黑惡組織

中評社北京8月30日電／據新華社報導，記者29日從公安部獲悉，公安部掛牌督辦涉黑案件偵辦工作座談會日前召開，公安部將以部掛牌督辦案件偵辦工作為抓手，把打擊矛頭始終對准重大黑惡組織，堅決打好掃黑除惡攻堅戰。



公安部提出，要精心組織專案攻堅，堅持專案專辦，集中優勢資源，採取有力措施，推動掛牌督辦的“釘子案”“骨頭案”取得突破。要繼續深化重點行業領域打擊，對“村霸”“鄉霸”等農村黑惡勢力堅持露頭就打，對“沙霸”“礦霸”“行霸”“市霸”等黑惡勢力保持嚴打高壓，對裸聊敲詐、套路貸、負面輿情敲詐、惡意索賠、軟暴力催收、網絡水軍滋事等持續發起集群戰役，堅決遏制高發勢頭。



公安部要求，要堅持除惡務盡、標本兼治，確保打深打透打徹底。要堅決“打傘破網”，落實協同辦案工作機制，對案件線索一查到底。要精準“打財斷血”，加強部門協作，深挖利益鏈條，堅決打掉黑惡勢力經濟基礎。要鏟除犯罪土壤，強化重點地區排查整治和重點行業領域監管治理，推動落實工作責任、堵塞管理漏洞，最大限度擠壓黑惡勢力滋生空間。



據悉，常態化開展掃黑除惡鬥爭以來，全國公安機關重拳打擊各類黑惡勢力犯罪，對147起部督案件開展專案攻堅，成功鏟除一批危害嚴重的涉黑組織，有力淨化了經濟發展環境，鞏固了專項鬥爭成果。