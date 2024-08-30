資金續流入　港金融發展動能增

目前港股市盈率衹有9倍，開始出現估值修復的跡象。（大公報） 中評社香港8月30日電／大公報報導，美元匯價轉弱之下，國際資金加速流向亞洲市場。近月香港股市、匯價走勢偏強，反映有資金流入。事實上，面對環球投資市場諸多不確定性，香港整體銀行存款以及基金資產管理規模均保持正增長，為金融業持續發展增添新動能。



美匯指數100點大關岌岌可危，市場日益擔憂美元失去高息支持而出現暴跌。華爾街知名炒家Peter Schiff警告，可能出現美元危機，最終導致美國經濟崩潰，通脹及利率急速上升。從目前美國經濟走弱、債務失控上升的情況來看，上述預測並非危言聳聽，而是實實在在存在巨大風險。因此，資金減持美元資產、換馬吸納人民幣資產的趨勢將會持續。



港股吸資 估值修復加快



目前全球配置人民幣股債仍然處於低水平，有很大上升空間，近月港股港匯反復向上，是資金流入的重要征兆。



特區政府預期今年香港經濟增長2.5%至3.5%，在地緣政治不穩、高利率衝擊等多項挑戰之下，香港經濟保持穩步增長的良好勢頭，有助招商引資，吸引內外企業落戶、投資。河套港深創科園與附近新田科技城可提供300公頃創科用地，提供700萬平方米樓面，相等於大埔科學園的17倍，成為香港創科發展的重要基地，可見香港經濟發展活力充沛，持續吸引資金淨流入。



存款基礎大 助拓人民幣業務



目前港股市盈率衹有9倍，開始出現估值修復的跡象。8月初美歐日股市經歷黑色星期一大冧市的衝擊，美國科技股、日經平均指數一度陷入技術性熊市，高位跌逾兩成，但港股卻有不俗抗跌力，力守17000點支持位，近日更反復向上，有望挑戰18000點。美團等中資股業績表現不俗，成為支撐大市企穩回升的動力。



今年來國指累升約7%，明顯跑贏恒指3%的升幅，證明中資股有資金密密收集，估值修復過程正在加速進行。

