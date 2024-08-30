台風“珊珊”已致日本4人死亡

（圖片來源：海外網） 中評社北京8月30日電／據央視新聞報導，總台報導員當地時間30日獲悉，台風“珊珊”目前在日本九州地區等地已造成4人死亡，另有94人受傷、1人失蹤。



據瞭解，死者中包括在27日愛知縣蒲郡市山體滑坡中死亡的3人。另1名死者為德島縣上板町1名80多歲的老人，其因家中房屋損毀被壓身亡。