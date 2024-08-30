我國科學家將AI大模型用於月球探秘

8月29日，一觀眾在觀看月球科學多模態專業大模型介紹。（圖源：新華社記者 向定傑 攝） 中評社北京8月30日電／據新華社報導，人工智能正在幫助人類深度認識月球。



在2024中國國際大數據產業博覽會期間，中國科學院地球化學研究所與阿里雲8月29日聯合發布國際首個“月球科學多模態專業大模型”。以大模型為代表的生成式AI，為月球科學研究帶來了新機遇。



記者從發布會上瞭解到，隨著深空探測技術的快速發展，月球探測數據呈現井噴式增長。“現在全世界有關月球和行星的探測數據，超過2個PB。”中國科學院地球化學研究所黨委委員、研究員劉建忠說，月球上有密密麻麻的撞擊坑，這些撞擊坑對月球本身演化產生重要影響，但由於撞擊坑數量眾多、形態複雜多變，研究起來非常複雜。



“我們現在統計最多的是直徑大於一公里的撞擊坑，最新統計數據是100多萬個。”劉建忠說，隨著撞擊坑直徑變小，它的數量呈指數級別增長。要把每一類撞擊坑都識別或統計出來，如果全部依靠人工，不太可能實現。



如今飛速發展的人工智能大模型為這一問題提供瞭解決方案。阿里雲智能集團副總裁、解決方案研發部總經理曾震宇告訴記者，去年以來，阿里雲與中國科學院地球化學研究所充分交流，歷時近一年打磨，把多模態大模型拓展到了月球研究領域。