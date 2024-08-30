打擊假冒國企！舉報平台上線

國務院國資委網站截圖 中評社北京8月30日電／據新華社報導，記者8月29日從國務院國資委獲悉，日前，國務院國資委在其官方網站上線了假冒國企舉報平台（https：／／opweb.sasac.gov.cn／gzwQ／），社會公眾可通過該平台對假冒國企問題線索進行舉報。



上線舉報平台是獲取問題線索、加大打擊力度的重要手段。據瞭解，社會公眾通過舉報平台提供相關問題線索，國務院國資委將會同有關部門、中央企業對舉報信息進行核實，問題查實後，將依法採取限制登記、撤銷登記、信用懲戒等措施，存在企業內部人員或者黑中介參與的，將依法依規嚴厲打擊。



舉報平台採用實名制，舉報人應確保舉報信息客觀、真實。國務院國資委表示，將按照有關規定嚴格保護舉報人信息，維護舉報人合法權益。國務院國資委將根據工作實際和需要，及時調整完善舉報平台功能，歡迎社會各界提供寶貴的意見建議。



假冒國企損害了國有企業聲譽和社會各方合法權益，也嚴重擾亂市場秩序、危害經濟發展。為提高央企信息透明度、打擊假冒國企，2022年11月，國務院國資委在官方網站上線了監管企業產權信息查詢平台，向社會公眾提供國務院國資委監管的中央企業及所屬企業基本信息查詢服務。



今年3月15日，市場監管總局制定的《防範和查處假冒企業登記違法行為規定》施行。規定針對實踐中假冒國企央企、知名民企和外資企業違法行為，提出了加強身份核驗、實行信息比對核驗、完善撤銷程序、對已立案查處的企業不予登記、嚴懲不法中介違法行為等制度措施。