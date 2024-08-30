粵港車牌自助服務機多地投用　車主受惠

廣東省公安廳交通管理局車輛管理所已升級使用新式粵港澳兩地牌自助服務一體機，並於近期在廣州、深圳、珠海等多地部分交管服務網點投放了一批新式自助機。圖為兩地牌照車輛“北上”廣東出行。香港文匯報 中評社香港8月30日電／香港文匯報報導。粵港澳兩地牌自助服務再升級。記者29日從廣東省公安廳交通管理局獲悉，該局車輛管理所已升級使用新式粵港澳兩地牌自助服務一體機，並於近期在廣州、深圳、珠海等多地部分交管服務網點投放了一批新式自助機，港澳居民辦理兩地牌車輛業務更便捷，這也意味著在廣東註冊登記的約10萬輛兩地牌車的車主受惠。



廣東省公安廳交通管理局指出，新式粵港澳兩地牌自助服務一體機除了支持辦理批文卡延期、駕駛人變更、批文卡密碼變更、批文卡重擦寫業務等“即到即辦”服務外，還支持“網辦＋自助辦”組合服務，進一步提高辦事效率滿足不同業務需求。



方便港澳居民就近自助辦理



廣東省公安廳交通管理局介紹，近期在廣州、深圳、珠海等多地投用的新式粵港澳兩地牌自助服務一體機，目前主要鋪開12個服務網點，方便港澳居民就近自助辦理。譬如，在廣州的廣東省公安廳交通管理局車管辦證大廳，橫琴粵澳深度合作區也設有1個服務網點；珠海市區則有3個，包括香洲區的珠海市民服務中心、拱北交警大隊辦證大廳等地。



深圳7網點工作日均開放使用



深圳目前服務網點最多，達7個，涵蓋了南山區、鹽田區、羅湖區、福田區等多區的車管所、服務中心。在服務時間方面，各網點在工作日上下午均開放使用，部分網點在周末及節假日亦開放，包括深圳市公安局交通警察支隊車輛管理所自助服務大廳（綜合辦公樓1樓）、位於深圳南山區的交警服務大廳。



“首批12個服務網點，比較方便港澳車主‘就近辦’，也期待今後逐步擴至珠三角其他城市，可吸引港澳車輛‘北上’更多不同城市，亦拓展港人在當地的消費。”香港車主胡先生告訴香港文匯報記者，通過自助服務一體機可實現不少兩地牌業務“即到即辦”或“一次辦”；還有將原來可以“網辦”的業務與現在可以“自助辦”的業務一併綜合辦理，進一步節省了港澳車主的時間與成本，這對於港澳車主是一大利好。

