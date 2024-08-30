富權：“疑賴論”難消除賴訪美將受屈辱待遇？

中評社香港8月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：“疑賴論”難消除賴清德訪美將受“屈辱”待遇？以下為文章內容。



八月二十七日是賴清德就任一百天，賴清德本想在此“紀念日”前後對美國進行“過境”訪問，以此來測試美國的“疑賴論”是否消除，及是否已經建立了“信賴論”，並在所謂“台僑”聚集的幾個城市接受“歡呼”，甚至是希望能夠“突破”，實現“走進白宮”。



實際上，賴清德去年八月以“副總統”身份對美國進行“過境外交”時，就曾經發出過要“走進白宮”的豪言。而在其走馬上任後，台灣當局就籌謀要讓賴清德在拜登任期內對美國進行“過境外交”。因而在今年七月十日，“外交部長”林佳龍揚言，他的團隊正在規劃賴清德出訪“友邦”的行程，是否過境美國還在評估中，一旦行程確定就會循例由“總統府”對外宣布。



為何賴清德急於在就任一百天前後“過境”美國？這是因為，他在民進黨內懷有“瑜亮情結”的對手蔡英文，在二零一六年上任時，不到兩個月就以訪問“邦交國”巴拿馬、巴拉圭為由，過境美國“台胞”密集的邁阿密、洛杉磯。而由於台灣地區和美國的領導人換屆選舉，都是在同一年進行，陳水扁、馬英九，也能夠在就任首年內，趕及與即將卸任或爭取連任的美國總統任內，對美國進行“過境外交”。因此，賴清德不能“執輸”，必須與蔡英文“看齊”，在就任一百天前後實現對美國進行“過境外交”。這除了是與蔡英文“鬥氣”之外，也要籍此證明美國沒有“疑賴論”，美國將會熱烈呼應賴清德在“二零二四”大選中打出的“信賴”旗號。即使是因各種原因而未能趕在就任一百天前後“過境”美國，也希望能夠在拜登卸任之前，實現這個願景。



為了落實“過境”美國的圖謀，賴清德日前派出曾任“駐美代表”的“國安會秘書長”吳釗燮和林佳龍秘密訪美，透過美台“特殊管道”進行“外交對話”，並探討賴清德“過境”美國的可能性和可行性。但“踢爆”此秘密行程的《金融時報》卻報導，部分美國官員私下仍為賴清德感到緊張，因為賴清德缺乏“外交”經驗，被認為比蔡英文更難以預測。



緊接著，又有報導說，即使是美國同意賴清德“過境”，也僅可在夏威夷“過境”，顯示美國縱使緊抓“台灣牌”，卻仍然謹慎防止賴清德跨“紅線”導致台海失控，因而對賴清德的看管比昔日對蔡英文嚴格很多。



這對於賴清德來說，不啻是“屈辱性的待遇”。實際上，這種“屈辱待遇”就曾發生過。一九九四年五月，李登輝訪問中南美洲及非洲，“過境”美國夏威夷。因為這是美台“斷交”後，首位台灣地區領導人“過境”美國，當時的美國國務院負責東亞事務的助理國務卿羅德從嚴解釋“一個中國”政策，反對李登輝於夏威夷過夜，認為專機過境加油讓李登輝下來休息已很夠意思。美方最終不允許李登輝在境內過夜，只安排到當地空軍基地的小房間休息，由一個上尉階級的軍官接待。



美國國務院此舉引起李登輝不滿，決定不下飛機，穿著一件休閑襯衫未打領帶在飛機上接見美國在台協會理事（AIT）主席白樂崎，作為“抗議”。在送白樂崎下飛機時，李登輝還諷刺的說，他不能送到機門了，免得不小心滑落，踩到美國土地。

