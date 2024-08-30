中美打交道，首先要回答好管總的問題

資料圖（圖源：國際在線） 中評社北京8月30日電／據國際在線報導，中國國家主席習近平29日在北京會見了美國總統國家安全事務助理沙利文。習主席強調，中美兩個大國打交道，第一位的是樹立正確的戰略認知，首先要回答好中美到底是對手還是夥伴這個管總的問題；希望美方同中方相向而行，找到中美兩個不同文明、不同制度、不同道路國家在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道。沙利文重申了美方的“四不一無意”承諾，希望同中方繼續保持戰略性溝通，找到美中兩國和平共存、美中關係持續發展的辦法。



沙利文這次來華，是同中方舉行新一輪中美戰略溝通。這是雙方落實兩國元首舊金山共識的又一重要舉措。根據中方通報，雙方進行了“坦誠、實質性、建設性討論”，並就兩國元首近期開展新一輪互動進行了討論。對於這次中美高級別接觸，白宮方面也給予了較為積極的評價。這說明雙方都有意願管控分歧，保持關係穩定不失控。有分析指出，中方在沙利文訪華前就明確表達了立場，意在告誡美方切實尊重中方核心利益，不要因國內政治議程而消費中美關係，確保中美關係朝著穩定、可預期方向發展。



過去幾年，無論是中美元首通話，還是雙方舉行面對面會晤，中方始終傳遞的重要信息是：地球容得下中美兩國；中美各自的成功是彼此的機遇；中方希望把中美關係發展好。為此，習主席提出，新時期中美相處應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，並呼籲共同澆築好中美關係五根支柱。可見，圍繞中美如何找到正確相處之道，中方既有積極意願，也有行動“路線圖”。



在本輪中美戰略溝通中，中方再次闡釋了關於中美如何正確相處的一系列立場和主張，提出“中美關係要保持正確方向，關鍵在於兩國元首把舵引航”“中美兩國要避免衝突對抗，關鍵在於遵守三個聯合公報”“中美互動要順利開展，關鍵在於平等相待”“中美關係要行穩致遠，關鍵在於鞏固民意基礎”“中美雙方要實現和平共處，關鍵在於樹立正確認知”。這五個“關鍵”，展現了中方發展中美關係的大局意識與理性思考。



以“樹立正確認知”為例。這些年，中方反復向美方強調這一問題的重要性，指出戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的“第一粒紐扣”。中方一以貫之的態度，就是為了引導美方跳出零和博弈的狹隘競爭觀，真正理解：中國的發展意圖是讓本國人民過上好日子，並不是為了取代美國；同樣，任何外部力量都不可能剝奪中國人民的發展權利。

