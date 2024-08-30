ART021首次在港舉辦　展商看好市場

圖源：新華社 中評社香港8月30日電／新華社報導，亞洲最大規模藝展之一ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會29日在香港舉行開幕典禮。為期12日的藝博會吸引了來自13個國家和地區近90間畫廊參展。



此次藝博會是香港特區政府“文化藝術盛事基金”資助項目。開幕典禮上，文化藝術盛事委員會主席鄭志剛致辭表示，ART021選擇香港作為邁向國際舞台的重要一步，體現香港國際文化樞紐的獨特地位。香港是亞洲擁有最多高淨值收藏家的地方之一，ART021落戶香港開拓“全球南方”的藝術市場，長遠可為香港帶來可觀的經濟效益。



ART021藝術集團聯合創始人周大為表示，目前國際大規模的拍賣行和藝博會等大多是以歐美藝術品為主，此次藝博會致力打破藝術博覽的常規和定義，為香港藝術土壤帶來新的視野和模式。“我們不僅看短期的市場及交易數字，更著重建立長遠的生態環境，包括藝術創作、交流、評論、展覽及收藏全方位的氛圍和土壤。”



此次藝博會分為五大單元。其中，在西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部舉辦的主畫廊單元，展出頂尖水平的現當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數字藝術作品。



來自上海的畫廊凹空間是首次來港參展。畫廊總監邱楓告訴記者，畫廊精心挑選了10件作品展出，並對香港藝術市場充滿信心。“香港獨特的地理位置和成熟的市場機制使其具備了連接東西方藝術文化的天然優勢，這將為全球藝術市場帶來更多新的機遇和活力。”



香港本地參展商天趣當代藝術的創辦人張朱宇說，很看好ART021這個平台。“它在內地影響力很大，如今落地香港，將吸引更多熱愛藝術的人士，共同推進香港建設中外文化藝術交流中心，這是一件非常好的事情。”



在天趣當代藝術的展位，亮點展品是內地藝術家吳觀真的作品。藝術家採用大漆、苧麻和金箔作畫，形成輕盈可透光的漆畫藝術製作工藝。張朱宇說，這個系列作品展現了中國的漆文化，深受觀眾喜歡。

