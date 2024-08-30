巴郡市值突破萬億　巴菲特身家升至1450億

圖源：路透社 中評社香港8月30日電／香港商報網報導，據彭博報導，以8月28日收盤價計，沃倫·巴菲特旗下的巴郡市值首次突破1萬億美元，也創下首家加入“萬億美元俱樂部”的非科技行業美國公司的紀錄。巴菲特個人財富也借此升至1450億美元。



28日，巴郡A類股票上漲0.75%，收報於每股69.65萬美元；B類股收於464.59美元，上漲0.9%。巴菲特接手時，A類股約為20美元。



巴菲特持有該公司約15%的股份，價值1450億美元。



1965年巴郡市值為2500億美元



跨入萬億美元俱樂部為巴邵董事長巴菲特提前獻上了一份生日禮物。巴菲持這位巴郡的行政總裁將於30日迎來94歲生日，他領導巴郡近60年，於1965年接管該公司，當時公司市值約為2500萬美元。



該公司成立於19世紀，在陷入困境之前的大部分時間里都是一家紡織品製造商，巴菲特通過幾次戰略性收購將公司轉向保險業務。



28日收盤後，該公司市值剛剛超過1萬億美元。這一數字是根據7月底（巴郡10－Q報告發布之日）已發行的A類和B類股數量計算得出的。



這一里程碑式的成就標誌著該公司在投資領域的卓越表現。2024年以來，巴郡的股價累計上漲約30%，顯著跑贏美股大盤，標指同期上漲約17.5%。



這不僅是巴郡十年以來最好的年度開局之一，而且市值增加了2000多億美元，創下了公司自己的歷史紀錄。

