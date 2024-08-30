中評社北京8月30日電／據人民日報報導，推進高質量共建“一帶一路”，先後設立22個自貿試驗區、建設海南自由貿易港，多次削減外資准入負面清單，搭建進博會、服貿會、消博會等國際經貿合作平台……新時代以來，一系列擴大高水平對外開放的重要舉措，讓中國對外開放的大門越開越大，拓展了中國式現代化的發展空間，也給世界提供了更多共同發展的機遇，生動詮釋了開放是中國式現代化的鮮明標識。



黨的二十屆三中全會《決定》提出“開放是中國式現代化的鮮明標識”，並對完善高水平對外開放體制機製作出戰略部署，彰顯了以習近平同志為核心的黨中央堅定不移擴大開放的決心。中國式現代化是在改革開放中不斷推進的，也必將在改革開放中開辟廣闊前景。“開放是中國式現代化的鮮明標識”這一重要論斷，豐富和發展了中國式現代化的科學內涵，把我們黨對開放與中國式現代化關係的認識提升到了新的高度。



改革開放之初，我們打開國門，清楚地看到了自己的落後，更加深刻認識到對外開放的緊迫性和重要性。鄧小平同志指出：“關起門來搞建設是不行的，發展不起來。”從1978年10月鄧小平同志在接見外賓時談到我國“實行開放政策”，到對外開放被確立為我國基本國策，再到黨的二十大提出“推進高水平對外開放”，改革開放40多年來，我們黨統籌國內國際兩個大局、利用國內國際兩種資源，堅持打開國門搞現代化建設，並在實踐中不斷深化對開放與中國式現代化關係的認識。提出“開放是中國式現代化的鮮明標識”，意味著開放是中國式現代化的內在規定性和必然要求，開放與中國式現代化密不可分。歷史和現實都充分表明，人類的現代化進程與經濟全球化進程相互重叠、相互交織。一個國家要實現現代化，不可能脫離經濟全球化的時代潮流、關起門來單靠自身來完成。不對外開放，中國式現代化不可能取得今日的輝煌成就，也不可能開創明日的美好前景。衹有開放的中國，才會成為現代化的中國。