錨定突出問題深化整治困擾基層的不正之風

中評社北京8月30日電／據中國紀檢監察報報導，近日，中辦、國辦印發了《整治形式主義為基層減負若干規定》，首次以黨內法規形式制定出台為基層減負的制度規範，形成類似中央八項規定長期有效的鐵規矩、硬杠杠，向全黨全社會表明持之以恒一抓到底的鮮明態度。



基層是貫徹落實黨中央決策部署的“最後一公里”，不能被形式主義、官僚主義束縛手腳。在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，黨的二十屆三中全會擘畫了進一步全面深化改革推進中國式現代化的宏偉藍圖。越是任務艱巨繁重，越需要全黨上下齊心協力落實，越要為基層幹部幹事創業創造良好條件，凝聚起新征程上真抓實幹、攻堅克難的強大動力。要落實好黨的二十屆三中全會健全為基層減負長效機制的相關部署，以改革精神和嚴的要求，整治加重基層負擔的形式主義、官僚主義問題，確保基層幹部輕裝上陣、一心一意抓發展。



錨定突出問題，持續向困擾基層的不正之風亮劍。“文山會海、表面文章”等形式主義、官僚主義問題，不僅加重基層工作負擔，也影響黨中央重大決策部署的貫徹落實。今年以來，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室已經通報了4批12起典型問題。從查處和通報的典型案例看，有的考核體系設計繁瑣、指標設置過分細化碎片化、分值過度“膨脹”，甚至出現“千分制”“雙千分制”等問題；有的地方不切實際盲目下指標、定任務，層層加碼導致基層數據造假；有的單位精文減會意識樹得不夠牢，超出規格和規模隨意召開會議，要求下屬單位層層陪會，會議質量有待進一步提升……案例表明，當前文山會海、督查檢查過多過頻、考核過雜過細脫離實際等現象在一些地區和單位較為突出，有的問題糾而復發，有的出現了隱形變異新情況。此次印發的《若干規定》堅持問題導向，對當前反映強烈的以形式主義、官僚主義做法加重基層負擔的突出問題，有針對性地提出加強和改進措施，作出一系列禁止性、限制性規定。要對照《若干規定》，著力發現、及時糾治突出問題，對苗頭傾向問題早提醒、早糾正，對違規違紀行為嚴肅處理，對典型問題予以公開通報，形成有力震懾。