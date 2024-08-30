完善海外引進人才支持保障機制的主要要求

中評社北京8月30日電／據新華社報導，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出：“完善海外引進人才支持保障機制”。這是黨中央深入實施人才強國戰略，努力形成具有國際競爭力的人才制度體系，穩步提升我國在全球配置人才資源能力的重要舉措。



海外人才是我國高層次人才隊伍的重要來源。推進中國式現代化，既需要培養用好國內人才，也需要堅持需求導向，用好全球創新資源，精準引進“高精尖缺”人才。改革開放後，我國有大批留學人員學成後留在海外工作，許多人活躍在國際科技前沿和產業發展高端。把這些優秀人才吸引回來，是解決我國科技領軍人才匱乏的現實、快捷、有效的途徑。黨的十八大以來，黨中央著眼國家戰略需求，不斷加大海外人才引進工作力度，越來越多的海外優秀人才回國（來華）創新創業，對推動我國教育、科技、人才發展發揮了重要作用。新時代新征程上，要實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，加快形成具有國際競爭力的人才制度體系，為海外人才回國（來華）從事研究開發、學習、工作和生活提供良好環境和服務保障，切實做到引得進、留得住、用得好。



第一，拓展事業平台。引進海外高層次人才，使用好是關鍵。海外高層次人才回國（來華）的目的和動力，主要是國內有更多的發展機遇和更大的發展空間。但與發達國家相比，我國的創新創業環境和條件仍有差距。要以建設國際科技創新中心和國家高水平人才高地為契機，以國家重點科技創新項目、國有重點骨幹企業研發項目、高校和科研院所重點學科、國家實驗室、高新技術產業開發區和留學生創業園等為載體，充分發揮用人單位的主體作用，借鑒運用國際通行、靈活有效的辦法，推動人才政策創新突破和細化落實，為引進的海外高層次人才提供良好事業平台和工作生活條件。要營造尊重個性、鼓勵創新、寬容失敗的寬鬆環境，充分信任、放手使用，讓引進的海外高層次人才幹得好、留得住，產生良好擴散效應。