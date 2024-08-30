外交部：中方願同非方攜手奔赴現代化新征程

外交部發言人林劍。（圖源：新華社） 中評社北京8月30日電／據新華社報導，外交部發言人林劍29日表示，實現現代化是中國和非洲國家的共同追求。中方願同非方攜手奔赴現代化新征程，共同為促進世界現代化和人類共同發展匯聚更強勁的動力。



當日例行記者會上，有記者問：日前，世界銀行前經濟學家、肯尼亞政府顧問瓦奇拉，喀麥隆雅溫得第一大學人文學院教授福埃等非洲專家學者接受採訪時表示，推進現代化關係到人類未來和各國人民福祉，中國與非洲的合作真的是願意以非洲的方式幫助非洲實現現代化，中非應攜手同行走好現代化之路。發言人對此有何評論？中方在推進非洲現代化方面取得了哪些成果？還將出台哪些新舉措？



林劍說，實現現代化是中國和非洲國家的共同追求。中國一直堅定支持非洲探索自主發展道路，聚焦非洲推進現代化最迫切的三個領域，在中非合作論壇框架下發起“支持非洲工業化倡議”，實施“中國助力非洲農業現代化計劃”和“中非人才培養合作計劃”，以實際行動支持非洲發展繁榮。



他表示，中方堅持基建先行，幫助支持許多非洲國家建成了各自國內第一條高速公路、第一座跨海大橋、第一個工業園區；堅持經貿引領，去年中非貿易額達到2821億美元的歷史峰值，截至去年底中國對非直接投資存量逾400億美元，過去3年為非洲創造超過110萬個就業崗位；堅持科技驅動，在可再生能源、可持續農業、資源遙感等領域開展聯合研究，在衛星航天、數字經濟、電池光伏等領域深化合作；堅持民生為本，實施魯班工坊、“萬村通”“非洲光帶”等一批“小而美”項目；堅持授人以漁，分享治國理政和減貧扶貧經驗，助力非洲將人口優勢轉化為人力資源，以人才紅利助力實現現代化。



林劍說，今年3月舉行的中非智庫論壇上，雙方學者形成了“中非達累斯薩拉姆共識”，強調發展道路的選擇應立足本國國情和本土文化特色，共同推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，破除制約發展中國家現代化的結構性矛盾。這打破了“現代化等於西方化”的迷思，拓展了發展中國家走向現代化的途徑選擇，發出了“全球南方”的共同心聲。