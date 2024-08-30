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改革再深化 從一個圈看“幼有所育”新探索
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2024-08-30 13:12:30
河北省搭建嬰幼兒照護服務管理平台。（圖源：新華社）
中評社北京8月30日電／據新華社報導，2023年，河北省衡水市被命名為第一批全國嬰幼兒照護服務示範城市。
當地以此為契機大力發展普惠托育事業，構建市、縣區、鄉街、村居四級普惠托育服務網絡；同時搭建起嬰幼兒照護服務管理平台，把托育機構全部納入，各托育機構也開展多種增值服務，提升托育質量。
年底前，衡水將打造完成十分鐘托育便民服務圈174個，設置托育服務健康驛站44個，在保障托育健康服務的同時，有效減輕家庭養育負擔。
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