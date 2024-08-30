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俄堪察加半島附近海域發生6.1級地震
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2024-08-30 16:27:28
中評社北京8月30日電／據新華社報導，俄羅斯遠東堪察加半島附近海域30日下午發生6.1級地震，沒有造成人員傷亡和財產損失。
俄羅斯科學院“統一地球物理局”堪察加分部發布消息說，地震發生在當地時間30日16時24分，震中位於堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市東南126公里處海域，震源深度27公里。
當地緊急情況部門表示，堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克、維柳欽斯克和葉利佐沃等城市有震感。此次地震暫無海嘯風險。
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