多種因素導致希臘面臨水資源短缺問題

中評社北京8月30日電／據新華社報導，希臘環境和能源部近日發布消息說，為雅典大都市區供水的主要水庫水儲量過去兩年內減少了約30%，總儲量降至約7.03億立方米，希臘正面臨日益嚴重的水資源短缺問題。專家認為，氣候變化和近年旅遊業快速增長導致用水量激增等多種因素導致了這一問題。



據雅典國家天文台公布的數據，作為雅典重要淡水來源的莫爾諾斯人工湖的水域面積已經從2023年7月的16.6平方公里減少到今年7月的12.8平方公里。希臘政府官員和科學家表示，在希臘北部以及島嶼地區，長期乾旱以及降雨和降雪量的減少導致水資源短缺的威脅更為嚴重。



據希臘當地媒體報導，由於連續的熱浪襲擊，希臘北部地區水資源短缺，湖泊幹涸，一些農戶不得不靠水車運水來解決灌溉問題。



在位於雅典東北約150公里的莫爾諾斯人工湖，記者看到由於近年來水位顯著下降，蓄水前被淹沒的村落目前已經有一部分重新露出了水面。



希臘德謨克利特大學教授迪米特里奧斯·埃曼諾盧迪斯在接受新華社記者採訪時指出，連續兩年冬季降雨降雪量減少，以及今年3月以來異常高溫天氣是導致希臘水資源短缺的主要原因。此外，近年來旅遊業的快速增長也使用水需求大幅增加。根據官方統計，希臘人口約為1000萬，近兩年每年接待外國遊客數量都在3000萬人次左右。