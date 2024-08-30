高官提議制裁以色列　歐盟內部分歧明顯

中評社北京8月30日電／據新華社報導，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表何塞普·博雷利29日說，他準備提議對涉嫌“煽動對巴勒斯坦人仇恨”的部分以色列內閣部長施加制裁，並將敦促歐盟各成員國支持該提案。



博雷利當天在比利時首都布魯塞爾參加歐盟非正式外長會前作出這番表態。他表示，鑒於一些以色列部長不斷發出針對巴勒斯坦人的仇恨信息，他已“啟動程序”，向各成員國代表徵詢意見，是否同意將這些以色列官員列入制裁名單。



博雷利說，提議制裁的對象曾發表過“明顯違反國際法和煽動實施戰爭罪行”的言論。他表示，為確保各方遵守符合人道主義的法律，歐盟在運用制裁措施時“不該有什麼禁忌”。



歐盟的制裁措施一般包括禁止制裁對象進入歐盟國家、凍結其在歐盟的資產等。



博雷利在發言中沒有點明具體制裁對象。法新社援引一些外交官的話報導，潛在制裁對象包括以色列財政部長比撒列·斯莫特裡赫和國家安全部長伊塔馬爾·本－格維爾。這兩人都是當前以色列內閣中的極右翼代表，常有激怒巴勒斯坦和阿拉伯世界、被譴責“反人道”的言行。博雷利近期曾公開批評這兩人言論意圖“險惡”、有“煽動戰爭罪”之嫌。



制裁提案需要歐盟27個成員國一致同意才能通過。自本輪巴以衝突爆發以來，加沙地帶生靈塗炭，但歐盟內部對於衝突雙方的態度存在明顯分歧。



按照路透社的說法，博雷利的提議顯示部分歐盟官員對一些以色列官員言行的“憤怒程度”。一些歐盟國家外長發聲支持制裁提議。

