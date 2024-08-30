剛果（金）將撥款一千萬美元以應對猴痘疫情

中評社北京8月30日電／據新華社報導，剛果（金）總統府29日晚在社交媒體上宣布，政府將撥款1000萬美元以應對猴痘疫情。



剛果（金）總統齊塞克迪29日在位於首都金沙薩的總統府會見了世界衛生組織總幹事譚德塞、非洲疾病預防控制中心主任讓·卡塞亞等衛生官員。



譚德塞說，對剛果（金）的撥款表示讚賞，承諾將加快向剛果（金）調撥猴痘疫苗，並將支持剛果（金）應對脊髓灰質炎、麻疹和瘧疾等傳染性疾病。讓·卡塞亞表示，非洲疾病預防控制中心正在盡最大努力，預計剛果（金）將在下周初接收首批猴痘疫苗，開展接種工作。



非洲疾控中心27日的數據顯示，本輪猴痘疫情已導致非洲22863人感染、622人死亡。該中心28日表示，非洲國家預計需要2.45億美元來應對猴痘疫情，如今籌集到的金額還不到十分之一，資金缺口近2.24億美元。



26日，世衛組織啟動一項針對猴痘疫情的全球戰略防範和應對計劃，以通過全球、地區和國家的協調努力遏制疫情傳播。世衛組織14日已把猴痘疫情列為“國際關注的突發公共衛生事件”。



猴痘是一種病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。