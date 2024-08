美國政界學界反思對華戰略？

中評社北京8月30日電/據大公報報導,在美國共和民主兩黨競逐總統和國會的鬥爭白熱化之際,美國政界和戰略學術界出現一些反思美國對華戰略的聲音。



被反思的對華戰略,是特朗普政府2017年12月公布的國家安全戰略報告和2018年1月30日發表的國情咨文所明確宣示的,即:美國全球戰略調整,反恐不再是主要任務,中國和俄羅斯成為美國的主要對手;不多久,特朗普政府視中國是美國最主要對手;拜登政府承繼了這一點。



提出反思的,是極少數具知名度的學者和前官員。例如,美國耶魯大學教授斯蒂芬.羅奇,2024年8月20日在《南華早報》發表《卡瑪拉.哈里斯可能成為美中關係的下一位尼克松》(Kamala Harris could be the next Richard Nixon on US-China relations)一文。



該文的論據和結論不無天真,稱──“雖然特朗普與哈里斯均沒有表現出結束美中對抗的傾向,但一個潛在的伏筆暗示,美國與中國之間可能出現尼克松式的外交突破:哈里斯選擇了明尼蘇達州州長蒂姆.沃爾茲作為她的競選搭檔。與1974年至75年擔任美國駐北京聯絡處主任的老布什一樣,沃爾茲與中國有著特殊的聯繫。”



然而,斯蒂芬.羅奇提出觀點的現實背景是真確的,這就是──“美國與中國間日益迫近的超級大國衝突陰雲無疑呼喚著另一次戰略突破。這兩個國家正處於迎頭相撞的軌道上,看不到現實的出路。不需要多大的火星,比如台灣海峽或南海的一次意外事件,或者美國遏制政策的升級,就足以引爆兩國衝突的升級。”



基於類似的擔憂,曾任里根總統特別助理、現任美國智庫“卡托研究所”高級研究員道格.班多,2024年8月8日在《保守美國人》(The American Conservative)評論網站,發表《美國最新的國防報告漏過了重點》(The New National Defense Report Misses the Point)一文。該文批評美國國防戰略委員會的報告,渲染“美國正面臨巨大風險。來自全球各地的威脅指數倍增”是無稽之談。



道格.班多認為,數十年來,美國都是最安全的大國。自19世紀中葉至今,美國始終主導著北美大陸與西半球。美國被東西兩個大洋與南北的弱小鄰國環繞,基本上不用擔心外部攻擊。關於美中關係,作者指出──“從美國安全的角度來說,這座島嶼的價值在於‘妨礙’中國,而不是保護美國。台灣不值得美國開戰,不值得美國與一個帶著民族主義抱負且關係到其重大安全利益的核大國開戰。華盛頓應該嘗試其他形式的對華威懾手段,而不是拿美國的國家存亡去冒險。”