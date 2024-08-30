“星際客機”太空人返回地球遙遙無期

中評社北京8月30日電／據大公報報導，綜合美聯社、CBS報導：6月5日，波音“星際客機”將美國太空人威爾莫爾和威廉姆斯送上國際空間站（ISS），但由於飛船出現技術故障，NASA一度無法評估返航日期，最終在8月24日才決定，使用SpaceX的“龍”飛船將兩人載回地球。“星際客機”飛船將安排在9月初空載返回，並嘗試在新墨西哥州的沙漠著陸。



“星際客機”兩名太空人的“營救”任務困難重重。國際空間站屬於美國的“和諧號”模組艙，可供使用的太空船接口數量有限，一個目前連接了“星際客機”，一個停靠著SpaceX的“靈感4”飛船，還有一個要連接物資補給的SpaceX“天鵝座”飛船。“靈感4”的艙位衹有四個，是預留給自今年3月份就在ISS執行任務的四名太空人。NASA表示，除非在緊急情況下，否則再擠2人進“靈感4”飛船是不安全的。美國也難以讓共用國際空間站的俄羅斯幫忙，因為俄方的“聯盟號”太空船更小，只能坐三人，而兩名俄羅斯宇航員為期一年的任務即將結束。



這就意味著威爾莫爾和威廉姆斯必須等待下月SpaceX的新飛船抵達，才有艙位返回。為了安排回程位置，NASA已將四人任務減少至兩人，同時延長威爾莫爾和威廉姆斯的任務時間，並計劃重新配置“龍”飛船座椅安排。NASA還稱，“星際客機”兩名太空人的太空服是為該飛船所特製，恐與SpaceX“龍”飛船不相容，目前正與SpaceX商量，準備兩人的專用“龍”飛船太空服。