俄羅斯前副防長帕維爾·波波夫被拘留

中評社北京8月30日電／新華社援引塔斯社報導，俄羅斯前國防部副部長帕維爾·波波夫29日因涉嫌詐騙被拘留。烏克蘭總統辦公室顧問米哈伊洛·波多利亞克29日表示，烏方新型彈道導彈的射程可達600至700公里。



塔斯社報導，俄羅斯偵查委員會代表表示，波波夫被捕與俄“愛國者公園”事件有關。2021年至2024年間，負責“愛國者公園”開發、維護和運營的波波夫涉嫌挪用公款、中飽私囊。辯護律師稱，波波夫堅決否認與“愛國者公園”案件有關。俄總統普京曾于6月17日簽署命令解除波波夫的職務，同時取消其現役軍籍。



俄外長拉夫羅夫29日在與塞內加爾外長亞辛·法勒會談後舉行的新聞發佈會上說，任何人都不應懷疑俄羅斯準備進行談判的意願，但烏克蘭在庫爾斯克地區的冒險行動使這一可能化為烏有。



俄國防部29日通報，過去24小時內，俄軍擊退烏克蘭突擊隊在庫爾斯克方向的4次進攻，烏克蘭武裝部隊在庫爾斯克方向損失400多名軍事人員和29輛裝甲車。自庫爾斯克方向的敵對行動開始以來，烏方共損失7450名軍事人員。



另據塔斯社29日報導，俄武裝力量軍事政治總局副局長阿勞季諾夫說，烏克蘭武裝部隊正在庫爾斯克地區的一些地點建立防禦工事並固守。衹有在少數幾個方向，烏軍正試圖突破俄羅斯陣地。據俄羅斯紅十字會消息，俄羅斯紅十字會庫爾斯克地區分會已向該地區的炮擊受害者運送257噸生活必需品。

