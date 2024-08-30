﻿SpaceX火箭事故頻出　FAA下令停飛

中評社北京8月30日電／據大公報報導，綜合報導：美國太空探索技術公司SpaceX的“獵鷹9號”火箭又出事故。當地時間8月28日凌晨，“獵鷹9號”火箭在執行“星鏈”衛星發射任務時，第一節助推器在返回地球著陸時發生爆炸。雖未造成傷亡或財產損毀，但美國聯邦航空管理局（FAA）下令“獵鷹9號”全面停飛。這是“獵鷹9號”兩個月內第二次因為事故被停飛，預計將會對SpaceX後續發射任務產生連鎖影響，包括首次商業太空漫步，以及接載2名太空人從國際空間站返回的計劃。



28日凌晨，SpaceX分別在佛羅里達州和加州進行“星鏈”衛星的發射任務，這是“獵鷹9號”火箭今年第23次執行發射任務。當地時間凌晨1點36分，搭載21枚“星鏈”衛星的“獵鷹9號”火箭在佛州卡納維拉角發射中心起飛，將“星鏈”送入預定軌道。



“獵鷹9號”為可回收型火箭，第一節推進器通常會直立降落在佛州沿海部署的一艘無人艇上。不過，這節推進器在返回地球時，未能像以往一樣正確著陸，而是發生爆炸事故。現場直播視頻顯示，火箭的第一節推進器嘗試重新點火直立著陸在無人船上時，一個巨大火球從底部噴出，推進器隨後側翻掉入海中。



雖然推進器降落回收是這次任務的次要目標，事故並未造成人員傷亡或公共財產損失，但美國聯邦航空管理局（FAA）還是對“獵鷹9號”下達全面禁飛令，並要求對事故進行調查。受此事故的影響，SpaceX隨後取消了在加州基地的發射任務。



FAA在聲明中表示，“獵鷹9號”將停飛直到調查完成，“調查旨在進一步加強安全，確定事件的根本原因，並確定糾正措施，以避免再次發生。”



安全良好紀錄中斷



這是“獵鷹9號”在兩個月之內第二次因為事故被禁飛，也中斷了該型號火箭3年多來連續成功降落的紀錄。“獵鷹9號”是SpaceX的主力火箭，也是美國迄今承擔發射任務最多的火箭，多次為不同政府和私人企業承擔發射任務。“獵鷹9號”過去安全紀錄良好，創下連續300多次順利完成任務的紀錄，但近期兩次執行“星鏈”發射任務時都出現意外。



7月12日，“獵鷹9號”在執行“星鏈”發射任務時，第2節發動機出現異常爆炸，導致無法在正確的高度部署“星鏈”，導致23顆“星鏈”重新進入地球大氣層時燃燒殆盡。這是“獵鷹9號”七年來首次出現事故，FAA當時立即下令“獵鷹9號”停飛，兩周後放行。

