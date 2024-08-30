海外網評：中美應成為世界和平的穩定源

中評社北京8月30日電／據海外網報導，今年是中美建交45周年。過去45年是中美關係風雨兼程、砥礪前行的45年，也是中美關係造福兩國、惠及世界的45年。在當前變亂交織的國際形勢下，中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。



美方準確把握中國的發展前景和戰略意圖，對於推動中美關係穩定、健康、可持續發展至關重要。中國的對外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持著高度連續性和穩定性。中國聚焦做好自己的事情，通過進一步全面深化改革，不斷完善和發展符合中國國情的中國特色社會主義制度。回首中美建交45年歷程，儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。中國樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，希望美國也能積極正面看待中國的發展。



合作共贏是時代發展的潮流，也是中美關係應該有的底色。中美建交45年來的一條金科玉律，就是合則兩利、人民受益，鬥則俱傷、全球遭殃，合作是唯一正確選擇。作為世界經濟兩大火車頭，中美經濟總量超過世界1／3，貿易額之和約占世界1／5，“脫鈎”意味著世界會更窮；中美貿易建交45年間增長了200多倍、每年超過6000億美元，今年前7個月雙邊貿易額按人民幣計同比增長4.1%。面對中美經貿關係近年來出現的新情況新變化，雙方要堅持相互尊重、互惠互利、平等協商，按經濟規律和市場規則辦事，擴大和深化經貿互利合作，尊重彼此的發展權利，追求中美共贏和世界共贏。經濟全球化或許遭遇逆風，但歷史大勢不會改變，“脫鈎斷鏈”沒有出路，開放合作是唯一選擇。美國總統國家安全事務助理沙利文日前表態稱，美中之間有分歧，有競爭，也有很多需要合作的領域。同意應以平等的方式對待對方，競爭也應當是健康、公平的。巴西中國問題研究中心主任羅尼·林斯認為，中美兩國應加強溝通、減少誤解、建立互信、提升合作，兩國可以共同為創造人類更加美好的未來作出貢獻。

