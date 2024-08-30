中非合作推動非洲科技創新與綠色能源建設

中評社北京8月30日電／據新華社報導，共同研發項目、實現技術轉讓、開拓就業機會、開展人員交流和建立實驗室……近年來，中國與非洲的科技交流與合作愈發深入。一些非洲國家的官員和專家認為，中國這位合作夥伴“可靠”、中國經驗“優秀”，互利共贏的合作有力推動非洲科技創新與綠色能源建設。



埃塞俄比亞創新技術部部長貝萊特·莫拉接受新華社記者專訪時說，中國在兩國科技交流過程中秉持互利共贏的合作精神，埃塞俄比亞向中國學習優秀經驗，改善了本國民生。



“如果我們談論科學研究、技術創新和數字化，中國是我們最好的榜樣，中國正處於科技進步的前沿。”莫拉說，“埃塞俄比亞的學生和研究人員獲得了中國的獎學金，他們學成歸來後對本國科技發展起到了關鍵作用。”



中國與埃塞俄比亞長期以來在科技與創新領域保持良好合作。2019年12月20日，中國在太原衛星發射中心成功發射中巴地球資源衛星04A星，兩國科技合作迎來“高光時刻”。此次任務同時搭載了中國應對氣候變化“南南合作”項目——贈埃塞俄比亞微小衛星以及“天琴一號”技術試驗衛星等8顆衛星。據介紹，埃塞俄比亞的專家參與了該衛星的設計和生產，這有助於推動埃塞俄比亞在空間科學技術方面的發展。



應對氣候變化離不開能源轉型。中國正利用自身積累的經驗和技術為非洲綠色能源項目提供建設能力和專業知識。



埃及可持續發展和氣候風險評估專家穆斯塔法·謝爾比尼接受新華社記者採訪時說，非洲還有數億人沒有用上電，“隨著中國在眾多非洲國家建設太陽能項目，非洲大陸能源自給得到了極大發展”。

