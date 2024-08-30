中方譴責以色列在約旦河西岸發動大規模襲擊

中評社北京8月30日電／中國常駐聯合國副代表耿爽29日在安理會巴以問題緊急公開會上發言時表示，以色列軍隊28日在約旦河西岸圖勒凱爾姆、傑寧、圖巴斯等地發動大規模襲擊造成至少10人死亡和多人受傷，中方對此強烈譴責。



新華社報導，耿爽說，在約旦河西岸，以色列持續違反國際法和安理會決議，不斷擴張定居點，加大對巴勒斯坦人的搜查、抓捕和襲擊。以色列政府高層人士最近稱，要在約旦河西岸採取同加沙一樣的行動。中方對這種冒天下之大不韙的言論表示震驚和嚴重關切。中方反對任何加劇緊張的言行，譴責一切針對平民的襲擊行為，呼籲有關各方特別是以色列方面保持冷靜克制，防止局勢進一步升級。



耿爽說，加沙衝突爆發10個多月以來，已經造成4萬多平民死亡和前所未有的人道災難。儘管國際社會一再發出停火止戰的強烈呼聲，安理會為此通過多份決議，國際法院發佈了臨時措施命令，但局勢沒有絲毫好轉，仍在不斷惡化。以色列持續加大對聯合國等人道機構的打壓限制，頻頻拒絕燃料等物資的運輸。近日，人道機構被迫從代爾拜拉赫的援助中心和倉庫撤離，加沙人道援助系統進一步遭受嚴重衝擊。



耿爽強調，當務之急是全面落實安理會圍繞加沙局勢通過的四份決議，推動立即實現加沙持久停火，切實緩解加沙人道災難。停火談判不能無限期拖延下去，更不能以談判為幌子繼續在加沙和約旦河西岸實施違反國際法的暴行。中方敦促以色列立即停止在加沙的一切軍事行動，開放全部過境點，停止對聯合國等人道機構的打壓限制，停止對約旦河西岸的襲擊，遏制定居者暴力，結束有罪不罰。對當事方有重要影響的國家應拿出真誠、負責任的態度，採取切實行動推動實現停火。中方支持安理會為推動落實有關決議、早日平息戰火、緩解人道災難採取進一步行動。