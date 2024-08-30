內地擁上千萬教師　撐起世界最大教育體系

中評社北京8月30日電／據大公報報導，記者江鑫嫻北京報導：國新辦29日舉行新聞發布會，介紹《中共中央 國務院關於弘揚教育家精神加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見》有關情況。教育部副部長王嘉毅表示，當前內地各級各類教師共有1891.8萬人，這支教師隊伍支撐起了世界上最大規模的教育體系。下一步要讓師範類專業“更吃香”，讓欠發達地區教師“更優秀”，拓展優秀教師培養“新渠道”。



商業活動一律不得進入校園



據介紹，40年來，內地教師隊伍實現了量質齊升，專任教師從1985年的約931.9萬人增至1891.8萬人，教師的學歷層次也穩步提升。



王嘉毅表示，教育部將會同相關部門，進一步拓寬優秀教師培養渠道。繼續實施好師範生公費教育和“優師計劃”“國優計劃”等重要專項，支持地方結合本地實際探索更多培養優秀教師的新模式，為教育強國建設培養更多教育情懷深厚、知識功底扎實、教書育人能力突出的好老師。



另外，教育部教師工作司司長俞偉躍在會上表示，凡是影響學校正常教育教學、宣傳不良價值導向以及含有商業行為的活動一律不得進入校園。教育部將建立監測、舉報、核查等機制，常態化規範社會事務進校園工作，統籌推進精簡督查檢查評比考核事項、規範抽調借用等工作，構建起各部門齊抓共管的格局，建立起減輕教師負擔、規範與教學無關的社會事務進校園的長效機制，進一步為廣大中小學教師減負鬆綁，充分保證教師從事主責主業。