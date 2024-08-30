高端智庫為黑龍江新質生產力發展把脈開方

中評社北京8月30日電／據科技日報報導，“黑龍江盛產五味子、人參、鹿茸等中藥材，同時這裡藥企眾多，如何提升中藥材附加值？”8月29日，在黑龍江省科技咨詢委專題會上，中國工程院院士楊寶峰建議，黑龍江省應充分依托省內國家級重點實驗室以及高校的科研力量，以科技賦能中藥高質量發展。



向智者問策，向賢者問計。連日來，黑龍江邀請眾多中國工程院院士以及黑龍江省科技經濟顧問委員會委員，深入中國一重、哈爾濱工程大學、中船集團703所等單位進行調研。專家們針對黑龍江省既有產業優勢，結合科技發展前沿，提出系列緊扣龍江發展脈搏的前瞻性、指導性建議，為黑龍江因地制宜發展新質生產力“把脈開方”。



培育裝備製造新質生產力



剛剛結束調研的中國工程院院士、哈爾濱工程大學學術委員會主席楊德森心潮澎湃。在中國工程院院士龍江行活動中，院士專家團隊與齊重數控裝備股份有限公司就多項制約企業發展難題開展對接，並達成初步意向；與中國一重合作研發大尺度耐壓殼體，服務國家重大任務……



“黑龍江省裝備製造業新質生產力具備良好的基礎。”楊德森說，黑龍江省科教資源豐富，創新底蘊深厚，產業基礎扎實、門類齊全，這些都為裝備製造業新質生產力的培育發展創造了良好條件。



“黑龍江省具備海工裝備領域教育、科技、人才、產業在全國獨一無二的全鏈條基礎優勢。”楊德森建議，黑龍江省可壯大海工裝備產業鏈，建設船海領域科技創新、人才集聚、海工裝備製造的新高地，延長海工裝備製造服務業發展鏈條，為黑龍江振興發展打造“藍色引擎”。



多位專家學者認為，黑龍江省具備低空經濟發展優勢，工程技術人員基礎好、無人機企業數量多，並擁有廣闊的應用場景。專家建議黑龍江抓住低空經濟發展風口，整合研發資源，創建低空產業技術研究院、有人機無人化改造基地、無人機生產基地。同時，黑龍江可利用當地大農田、大森林、大湖泊、大界江等豐富應用場景，打造“低空＋”解鎖新業態。



黑龍江省科技咨詢委委員、聯合飛機集團董事長兼總裁田剛印表示，公司今年將在黑龍江生產1萬架大型無人機。“目前，全國大型無人機飛手不到200人，而製造完成了如此多的無人機，誰來操作？”他建議黑龍江省培養大型無人機飛手，這一巨大人才缺口，或將成為黑龍江人才引領行業發展的突破口。

