7月全國社會物流總額同比增長5.3%

中評社北京8月30日電／據人民日報報導，中國物流與採購聯合會發布的物流運行數據顯示：1—7月，全國社會物流總額197.7萬億元，按可比價格計算，同比增長5.5%，比上半年回落0.3個百分點。7月，社會物流總額同比增長5.3%，環比提高0.1個百分點，扭轉了4月以來的回落態勢，呈現溫和回升態勢。



進入7月以來，工業品物流穩定性增加。從結構看，41個工業大類行業中，33個行業實現同比增長；31個地區中，25個地區實現同比增長，增長面均超過八成。綜合來看，7月工業品物流總額波動幅度較同期有所收窄、行業區域增長面穩定，結構調整、產業升級的步伐仍在推進，穩定運行的因素有所積累。



進口物流明顯反彈。1—7月進口物流總額同比增長5.1%，增速比上半年提高0.3個百分點。7月，工業生產、消費穩定恢復對進口物流形成一定支撐。從貨類進口物流看，部分上游大宗商品進口改善明顯，跨境電商推動消費品進口物流量有所改善，同時產業轉型升級支撐裝備製造等相關中間品進口維持高位增長。



單位居民物流延續平穩增長。1—7月，單位與居民物品物流總額同比增長8.6%，比上半年小幅回落0.1個百分點。促消費政策持續顯效，相關領域民生消費物流需求有所改善。其中，電商、直播等新業態消費延續較快發展，1—7月，實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重達到25.6%，比1—6月提高0.3個百分點，帶動快遞業務量保持較快增長。



中國物流與採購聯合會專家介紹，綜合來看，7月社會物流運行延續良好恢復態勢，物流需求增速保持基本穩定，物流供給延續規模擴大、結構優化的發展態勢。雖然受部分地區高溫多雨等極端天氣的影響，但物流服務應對適配能力有所增強，服務品質持續改善。