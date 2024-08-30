上半年京津冀地區生產總值突破5萬億元

中評社北京8月30日電／據人民日報報導，29日，記者從北京市統計局瞭解到：上半年京津冀實現地區生產總值51492億元，北京、天津和河北分別為21791億元、8191億元和21510億元，按不變價格計算，同比分別增長5.4%、4.9%和5.0%。



今年是京津冀協同發展戰略實施10周年。10年來，三地經濟總量不斷跨越新台階，產業聯繫也日益緊密。數據顯示，從工業看，上半年，京津冀三地規模以上工業增加值分別增長7.1%、4.4%和7.6%。從服務業看，上半年，京津冀地區實現服務業增加值36039億元，北京、天津、河北分別為18712億元、5312億元和12015億元，同比分別增長5.4%、5.2%和4.5%。信息、金融行業均較快增長。從投資看，上半年，京津冀三地固定資產投資（不含農戶）同比分別增長9.6%、5.0%和6.4%。高技術產業投資保持活躍，北京、天津、河北高技術製造業投資分別增長53.5%、9.0%和31.4%，高技術服務業投資分別增長13.6%、10.9%和6.7%。



創新協同與產業協作取得積極進展。數據顯示，上半年，北京流向津冀技術合同2452項，成交額345.4億元，同比增長75.7%。5月，三地黨政主要領導座談會通過了《京津冀三省市推動6條重點產業鏈圖譜落地的行動方案》，確定42項任務。上半年，天津產業項目到位額中來自京冀的為938.5億元，占全部到位額的五成。