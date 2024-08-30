截至今年六月　我國網民規模近十一億人

中評社北京8月30日電／據人民日報報導，29日，中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布第五十四次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，截至2024年6月，我國網民規模近11億人（10.9967億人），較2023年12月增長742萬人，互聯網普及率達78.0%。



《報告》顯示，上半年域名、IP地址等互聯網基礎資源不斷豐富，為互聯網行業運行和蓬勃發展提供堅實支撐。截至5月，IPv6活躍用戶數達7.94億，主要商業網站及移動互聯網應用IPv6支持率達到90%。截至6月，我國域名總數為3187萬個，其中國家頂級域名“.CN”數量為1956萬個，連續10年位居全球第一。中國互聯網絡信息中心主任劉鬱林說：“我國互聯網基礎資源的持續豐富，顯著提升了網絡供給能力，拓寬了網絡使用場景，推動了技術創新與產業升級，為互聯網行業的健康發展奠定了更加穩固的基石，也為經濟社會高質量發展注入了強勁動力。”



《報告》指出，青少年和“銀發族”是新增網民重要來源。我國新增網民742萬人，其中，青少年占新增網民的49.0%，50—59歲、60歲及以上群體分別占新增網民的15.2%和20.8%。在新增網民中，娛樂社交需求最能激發網民上網，在該群體首次使用的互聯網應用中，短視頻應用占比達37.3%。



上半年以舊換新消費、在線服務消費成為消費亮點。《報告》顯示，最近半年參與“以舊換新”消費活動的網民中，68.8%的用戶選擇線上參與。其中手機數碼、洗衣機等傳統大家電“以舊換新”消費比例最高，分別占相關消費用戶的28.8%和23.7%。



《報告》顯示，上半年隨著支付便利性系列舉措的深入實施，移動支付便利化程度不斷提升。一方面，老年群體移動支付服務不斷完善。截至6月，我國60歲及以上網民網絡支付的使用率已達75.4%。另一方面，外籍來華人員移動支付日益便利。上半年，超500萬入境人員使用移動支付，同比增長4倍；交易9000多萬筆，金額140多億元，均同比增長7倍。“上半年，隨著免簽‘朋友圈’不斷擴容，入境外國遊客數量快速增長，‘中國游’持續火爆，貼心的支付服務正成為中國入境游的‘新配套’。”劉鬱林說。