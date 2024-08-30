中國首次發布仙賓礁珊瑚礁生態系統調查報告

中評社北京8月30日電／首次全面系統評估顯示，中國仙賓礁珊瑚礁生態系統總體健康。菲律賓炮製的所謂中國在仙賓礁人工堆積珊瑚碎屑導致該區域珊瑚大量白化死亡等言論，毫無科學和事實依據。



新華社報導，這是8月30日發佈的《仙賓礁珊瑚礁生態系統調查報告》得出的權威結論。這一報告由自然資源部南海發展研究院聯合自然資源部南海生態中心、自然資源部南海調查中心等單位，及海南南沙珊瑚礁生態系統國家野外科學觀測研究站、自然資源部南海遙感測繪協同應用技術創新中心等共同編制。報告基於衞星遙感和現場調查數據，首次全面系統評估了仙賓礁珊瑚礁生態系統狀況，科學準確分析了仙賓礁沙洲的發育形成過程及其影響。



調查發現，仙賓礁珊瑚礁生態系統處於總體健康、局部受損的狀態。一是礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積總體穩定；二是造礁石珊瑚種類較豐富、覆蓋率較高，個別珊瑚存在季節性升溫帶來的零星熱白化，珊瑚礁魚類和大型底棲無脊椎動物種類豐富，發現長吻原海豚、綠海龜、玳瑁等珍稀生物，礁區生境質量總體良好。



調查也發現，仙賓礁局部區域的珊瑚生長面臨敵害生物、肉質大型藻類的威脅及人類活動的影響，個別站位發現珊瑚敵害生物長棘海星分佈，部分站位發現一定數量的肉質大型藻類，周邊區域船舶活動較多，特別是在潟湖內有相當數量未經許可進入的菲律賓船舶聚集活動。



報告指出，仙賓礁礁坪6個沙洲均屬於自然形成，其中3個在高潮時出露海面，分別高出當地平均大潮高潮面約0.4米、1.0米、1.3米。沙洲及附近海域沉積物高度同源，未發現陸源物質輸入。數量佔比較大、生長速度快、易受波浪等外力影響折斷的分枝狀珊瑚，為沙洲的發育和形成提供了充足物質來源。沙洲的形成位置和發育進程符合自然規律，具有典型的珊瑚礁礫洲地貌分帶特徵。沙洲隨氣象和水文條件的改變而運動，沙洲的自然運動對仙賓礁珊瑚礁生態系統有一定影響，但影響範圍有限。



本次調查過程中雖未發現有大規模珊瑚白化現象，亦未發現有敵害生物爆發情況，但個別珊瑚白化和少量長棘海星的存在所帶來的潛在風險應予重視。同時，仙賓礁及附近海域存在的頻繁人類活動，對珊瑚礁生態系統健康也有較大脅迫性影響。後續，將進一步加強對仙賓礁及附近海域的調查研究、評估和保護，努力減少高強度人類活動等外部因子帶來的不利影響，以維持仙賓礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。