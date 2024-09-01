中評現場：贛台會非遺體驗活動　火熱非凡

嘉賓對金星硯製作技藝感到好奇。（中評社 馬一鳴攝） 中評社廬山9月1日電（助理記者 馬一鳴）為了進一步推進贛台文旅領域交流合作，密切兩岸同胞的血脈親情，8月30日下午，江西文旅推介會在廬山舉行，本次推介會以“文旅攜手 贛台同心”為主題，全景式展現了江西歷史人文和大美風光。中評社記者在現場看到，此次文旅推介會的非遺技藝展示體驗區呈現著琳琅滿目的江西優質文旅產品，吸引了前來參會的兩岸同胞的目光，大家紛紛走上前參觀並體驗，現場可謂是熱鬧非凡！



據悉，金星硯又名金星宋硯，以金星石為原料，主產地在江西省廬山市橫塘鎮駝嶺山下。民間相傳第一方金星硯出自晉代陶淵明之手，北宋米芾《硯史》中亦有星子青石硯的記載。20世紀80至90年代，金星硯頻頻在全國展覽、評比中獲獎，產品遠銷日、韓、東南亞及歐美各國。金星硯以廬山市橫塘鎮駝嶺出產的宋石為原料，這種石料稀少珍貴，石質堅韌細膩，溫潤瑩潔，紋理縝密，色彩和紋理具有自然美，制成硯後發墨極快，且儲水不涸，久磨無粉，發出的墨富於光澤。傳統金星硯的造型與圖飾因取材於當地物產、山水和人文傳說而極具地域性色彩，風格古朴大方，簡略寫意，是中國民間藝術中的瑰寶。



九江市級非物質文化遺產代表性項目——武寧布貼畫，則是以漢族傳統工藝“布貼綉”為母體，採用不同色彩、質地、形狀的布塊，通過繪畫、刺綉、堆綉、裱糊、布貼、布褶等多種工藝，創作出畫面具有浮雕質感的作品。



瑞昌剪紙是流傳於江西省瑞昌市民間的傳統美術，其起源於漢代。受楚文化與吳越文化的影響與滲透，經過相互磨合、交融，融匯了南北特點而形成了獨特的個性，既有精巧、秀麗、嚴謹的陰柔之美，又有古朴、堅實、豪放的陽剛之美，陰陽互補，虛實相生，剛柔相濟，別具風神。而非遺手藝人現場進行剪紙作品創作，吸引了一波又一波現場嘉賓的圍觀。



除了上述非遺展品，現場還有共青香包、都昌繩結編織、廬山篆刻、共青羽毛畫、永修朱氏糖畫技藝等展示，琳琅滿目，讓人眼花繚亂，期待未來有更多的台灣同胞來此感受江西的非遺文化魅力！

