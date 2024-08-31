中評現場：第六屆兩岸關係天府論壇舉行

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社西昌8月31日電（記者 海涵）第六屆兩岸關係天府論壇8月30日至9月1日在四川省涼山州西昌市舉行。活動由國台辦研究局指導，海峽兩岸關係研究中心、四川省海峽兩岸交流促進會、四川省台灣研究中心共同主辦。海峽兩岸關係研究中心主任彭慶恩、四川省台辦主任劉曉晨、四川省社科院黨委書記劉立雲、中共涼山州委副書記沙文等出席論壇，四川省台辦副主任劉浩主持論壇開幕式，國台辦研究局及四川省台辦、重慶市台辦等有關負責人，以及兩岸專家學者等100多人參加。



劉曉晨在致辭中指出，兩岸命運與共，休戚相關。期待兩岸學者把握歷史大勢、堅守民族大義，在交流溝通中凝聚共識，以中華民族整體利益和長遠發展為要，共同為兩岸關係行穩致遠，為推進祖國統一、實現民族復興貢獻真知灼見。她還介紹了四川現代化建設成就、發展機遇與川台交流合作、融合發展成效，表示四川將與廣大台胞台企共享現代化建設新機遇，為台胞台企來川實現新發展，為兩岸青年互學互鑒、同心同行提供更加廣闊的舞台、創造更加便利的條件。



劉立雲在致辭中介紹了四川省社科院在涉台領域研究成果，表示作為哲學社會科學工作者，要努力為兩岸關係和平發展貢獻學術力量。他建議兩岸學者應當研究闡釋好新時代“四個堅定”，共同拓展好兩岸融合發展，積極引導好兩岸青年互學互鑒，用智慧、共識、真知、勇氣為推動兩岸關係和平發展注入新動力、貢獻新力量、找到新路徑。

