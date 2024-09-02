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學者討論賴式“台獨”如何影響兩岸關係？
http://www.CRNTT.com
2024-09-02 00:13:39
論壇現場（中評社 海涵攝）
中評社西昌9月2日電（記者 海涵）第六屆兩岸關係天府論壇8月30日在四川省涼山州西昌市舉行，在大會主旨演講環節，廈門大學台灣研究院講座教授、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍，亞太綜合研究院院長湯紹成，全國台灣研究會常務副秘書長黃偉，中華戰略學會理事長王崑義分析了賴清德的“台獨”政策及其對兩岸關係的影響。
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