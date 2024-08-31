贛台合作交流 宋濤：深化政策供給

8月30日，第九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會在江西九江開幕。（主辦方供圖） 中評社廬山8月31日電（助理記者 馬一鳴）8月30日，第九屆贛台(廬山)經貿文化合作交流大會在江西九江開幕，主要包括開幕式和贛台電子信息、現代農業、文旅等產業對接和合作推介活動。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在開幕式上表示，習近平總書記指出，為兩岸同胞謀福祉是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出全面部署，共提出300多項涉及面廣、務實可行的重大改革舉措，必將為台胞台企在大陸發展提供新機遇，為兩岸經濟合作和融合發展開辟新天地。我們將深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神和三中全會精神，加強促進兩岸各領域交流合作、深化兩岸融合發展的政策供給，為台灣同胞謀利造福。



宋濤強調，“台獨”分裂勢力鼓吹分裂謬論，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，破壞台海和平穩定，加劇台海形勢緊張，我們對此決不容忍、決不姑息、堅決反制。大陸方面採取的依法懲“獨”措施針對的是極少數“台獨”頑固分子，絕非針對廣大台灣同胞。今年上半年，兩岸人員往來同比增長約99.5%，大陸新設台商投資企業數同比增長9.2%，兩岸貿易額同比增長7.6%，充分說明兩岸同胞走近走親意願不可阻擋、兩岸融合發展勢頭不可逆轉。希望廣大台灣同胞與我們一道，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，積極投身兩岸各領域交流交往交融，堅定守護中華民族共同家園，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。



中國國民黨副主席夏立言表示，兩岸同屬中華民族，做道道地地的台灣人和做堂堂正正的中國人完全可以相容。大陸和台灣的命運始終緊密相連、榮辱與共，台灣可以也應在整個民族振興的過程中扮演積極角色。兩岸應持續加強基層、青年等交流，共同弘揚中華傳統文化，共創中華民族經濟繁榮。中國國民黨將在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，推動兩岸關係不斷正向發展。



江西省省長葉建春表示，江西人文底蘊深厚，發展勢頭良好，贛台交流合作優勢突出、前景廣闊。省委、省政府高度重視贛台合作，不少優質台資企業來贛投資興業，成為江西開放型經濟發展重要引擎。今後江西將持續提升服務台商台胞水平，為台商台企投資江西、扎根江西，提供更好條件、更多機遇。

